Päivän lehti 10.9.2019

Kiertävä muotishow tuottajien uusi tapa lähestyä kuluttajaa

Aivan uudella tavalla on lähestynyt tavallista kuluttajaa Me Naiset -lehti aloittaessaan tänään neljässä eri kaupungissa kiertävän muotishownsa. – – Nyt ovat Me Naiset-lehden ohella lähteneet asialle vaatetusteollisuuden keskusjärjestöt sekä kaikkiaan n. 40 tuottajaa.