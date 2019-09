Päivän lehti 10.9.2019

Akateemisia muotokuvia

Helsingin yliopistolla on maan suurin muotokuvakokoelma, johon kuuluu yli 1 000 teosta. Kokoelmaa on kartutettu 1600-luvulta tähän päivään asti. Suurin osa teoksista esittää yliopiston kanslereita, varakanslereita, rehtoreita ja professoreita, mutta joukossa on myös hallitsijamuotokuvia.