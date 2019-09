Päivän lehti 10.9.2019

Miksi soitat teinimusaa aikuiskanavalla, Johan Lindroos?

Yle Radio Suomi on aikuiskanava, jonka kuuntelijoista enemmistö on yli 50-vuotiaita. He saattaisivat kaivata vaikka vanhaa iskelmää tai nostalgista poppia, mutta sitä kanavalta kuulee aina vain vähemmän.