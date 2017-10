Päivän lehti 10.10.2017

Kaartin pojat auttoivat sotainvalideja syystöissä

Maa

Guevara voinut saada surmansa viikonlopulla

La Paz, 9.10. (AP)

Kuuluisa

Suomen-NL:n lauttaliike työryhmän tutkittavana

Helsinkiin

Suomalaistaiteilijoilla yleisömenestys USA:ssa

New York, Sakari Määttänen

Suomalaisen

Pontikkatehdas löytyi jälleen Helsingistä

Täydessä

Venuksen asukkaat kotoisin Intiasta

Delhi, 9. 10. (AFP)

Venuksessa

Mukavasti motissa

Kuusitoista

kääntyi, kuohkeni ja tasoittui, kuolleet puut ja oksat muuttuivat halkopinoiksi, marjapensaikot harvenivat ja siistiintyivät ja tarpeettomat ulkorakennukset hävisivät puutarhamaisemista, kun 84 kaartin pataljoonan miestä aseinaan kirveet, kanget ja lapiot panivat tuulemaan osallistuessaan jokasyksyiseen sotainvalidien auttamistempaukseen.Hyvissä ajoin, pian päivän valkenemisen jälkeen saapuivat kaartilaiset työkohteisiinsa.Viidessä eri paikassa punnersivat pojat iltaan saakka, jättäen jälkeensä talvea vastaan suojatut ja kunnostetut puutarhat ja paljon kiitollista mieltä.Autettaviksi oli valittu omakotitaloissa asuvia, vaikeita sotainvalideja, jotka vammojensa vuoksi eivät itse pysty ruumiilliseen työhön.kuubalainen vallankumousjohtaja Ernesto Che Guevara on ”otaksuttavasti” niiden kolmen sissin joukossa, jotka ammuttiin sunnuntaina sissien ja erään Bolivian armeijan partion välisessä yhteenotossa, ilmoitti Bolivian armeija virallisesti maanantaina.Bolivian armeijan komentaja kenraali Alfredo Ovando vahvisti, että Higuerissa 180 kilometriä Camirista pohjoiseen oli käyty kiivas taistelu.Virallisessa ilmoituksessa ei kuitenkaan mainittu vyöhykkeellä surmansa saaneiden nimiä.Guevaran uskotaan toimineen viime aikoina tällä vyöhykkeellä.Ernesto Guevara on latinalaisen Amerikan huomattavin toimiva vallankumousjohtaja, ja Kuuban pääministerin Fidel Castron oikea käsi.Hänen on useaan otteeseen väitetty saaneen surmansa, mutta etenkin viime aikoina on esitetty useita todistuskappaleita – valokuviakin – joiden mukaan Guevara olisi yhä elossa ja johtaisi sissitoimintaa Bolivian pohjoisosan vaikeapääsyisillä vuorilla.kokoontunut suomalais-neuvostoliittolainen lauttaryhmä on useamman päivän ajan selvittänyt mahdollisuuksia lauttaliikenteen avaamiseksi Suomen ja Neuvostoliiton, lähinnä Helsingin ja Tallinnan välillä.Ryhmän tehtävänä on tutkia asian teknillistä ja taloudellista puolta ja sen perusteella tehdään esityksiä molempien maitten yhteistyökomissiolle, joka käyttää päätäntävaltaa.Ryhmän työohjelmassa on ollut kokouksia, tutustumiskäyntejä lauttasatamissa ja lautoissa, Helsingin lisäksi Turussa ja Naantalissa.Keskiviikkona ryhmä lähtee laivalla Tallinnaan, mistä suomalaiset palaavat perjantaina ja Neuvostoliiton edustajat jäävät maahansa.taiteilijan Timo Sarpanevan töiden näyttely New Yorkissa Madison Avenuella on jatkunut jo toista viikkoa, yleisömenestyksen parantuessa päivä päivältä.Taiteilija Sarpanevan näyttely käsittää Iittalan lasitehtaan leimalla ja Timo Sarpanevan itse kehittämällä menetelmällä valettua lasia erilaisissa muodoissa, joka sai New York Timesin kirjoittajan näkemään taiteilija Sarpanevassa ja hänen töissään keski-ajan vaikutteita.Toiset arvostelijat taas ovat havainneet töissä selvää suomalaista ja skandinaavista villiyttä ja ”paras” arvostelu oli muutaman rahakkaan näköisen tädin esittämä, jotka kulkivat esineen luota toiselle valittaen keskenään, etteivät he ymmärrä niitä vapaita skandinaaveja ja kuinka he voivat koskaan näistä laseista juoda, kun ”nämä eivät edes ole oikean juomalasin muotoisia.”toiminnassa oleva noin 200 litran pontikkatehdas ja viisi keittäjää löydettiin maanantaina iltapäivällä vain parisataa metriä Lahden tien ja Myllypuroon johtavan tien risteyksestä.Paikalla oli myös kuudes mies, mutta hän pääsi livahtamaan. Poliisilla on tiedossaan miehen henkilöllisyys.Valmista ainetta löydettiin 6-9 litraa.Tehdas oli sijoitettu pellon reunaan, koivupusikkoon, ja se oli niin lähellä molempia teitä, että niiltä voitiin havaita tehtaan savu.Poliisi sai vihjeen eräältä yksityishenkilöltä.Valmiista pontikasta osa oli pullotettua ja osa muovikanisterissa.Paikalta tavoitetut miehet ovat kaikki keski-ikäisiä.– Tuntuu siltä, kuin luvaton väkijuomien valmistus olisi lisääntymään päin Helsingin ympäristössä, sanoi huoltopoliisin johtaja Kauko Hyppölä.asuu tällä hetkellä tuhatkunta ihmistä, joiden esi-isät matkustivat planeetalle 3000 vuotta ennen Kristuksen syntymää avaruusaluksella, väitti intialainen fysiikan tri Ruth Reyna maanantaina.Reyna, joka opettaa fysiikkaa Chandigarhin yliopistossa Punjabissa, kertoi lehtimiehille toivovansa, että Yhdysvaltain avaruushallitus Nasa vahvistaisi hänen teoriansa.Viitisentuhatta vuotta sitten astrologit varoittivat Indus-laakson asukkaita tulevasta katastrofista.Ryhmä laakson asukkaita lähti heti avaruusaluksella Venukseen, jonka kylmää pintaa he keinotekoisesti lämmittivät, fysiikantutkija väitti.Hän arvioi, että tällä hetkellä Venuksen intialaisessa siirtokunnassa asuu noin 1000 – 1200 henkeä.englantilaista lomailijaa joutui äskettäin tulvan vuoksi useiden tuntien ajaksi saarroksiin kumpareelle, jolla oli vain yksi talo.Matkailijoiden suureksi tyydytykseksi talo sattui olemaan yksi Englannin tuhansista kapakoista.Kun tien ilmoitettiin vihdoin olevan kunnossa, matkailijat kompuroivat vastahakoisen näköisinä bussiin. (UPI)HS