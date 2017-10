Päivän lehti 10.10.2017

Kova kilpailu apurahoista voi laskea tieteen tasoa

Savon Sanomat

Keskisuomalainen

Karjalainen

Maaseudun Tulevaisuus

kommentoi Uutis­suomalaisen tuoretta selvitystä, jonka mukaan Suomen Akatemialle ja säätiöille suunnattujen apurahahakemusten määrä on loivasti laskenut.”Kilpailu on hyvästä tutkimukselle, sopivassa määrin. Hakemusten määrän lasku voi olla yhteydessä akateemiseen työttömyyteen ja keskusteluun yliopistoleikkauksista.””Jos nuorten tutkijoiden silta yli epävarmuuden ajan horjuu eikä edessäkään näy parempaa, tutkijanura alkaa houkuttaa yhä harvempia. Jos liian moni luovuttaa, tieteen taso kärsii. Yliopistoja rahoittavan ja tiedepolitiikkaa linjaavan valtiovallan on seurattava kehitystä huolella, jotta lahjakkuuksia ei hukata.”toteaa, että kynnys rahan saamiseen on noussut.”Kova kilpailu vaatii, että hakemuksen laatimiseen on käytettävä yhä enemmän aikaa ja resursseja. – – Siksi osa poten­tiaalisista hakijoista saattaa luovuttaa kisan heti alkuunsa ja jättää kokonaan hakematta. Tähän joukkoon todennäköisesti kuuluvat myös työssäkäyvät, jatko-opinnoista kiinnostuneet potentiaaliset väitöstutkijat. Myös heille tulisi kuitenkin olla väyliä irrottautua arkityöstä tutkimuksen tekemiseen.””Apurahakilpailulla on toki hyvät puolensa; kaikkien hakemusten on oltava hyviä. Huolestuttavaa on kuitenkin se, jos hakijoiden määrä jatkaa laskuaan nimenomaan kovan kilpailun vuoksi.”ei usko, että perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari voisi nousta presidentti Sauli Niinistön ykköshaastajaksi.”Äänestäjät tuntuvat arvostavan siinä määrin presidentti-instituutiota, ettei räväkällä populismilla ja maahanmuuttovastaisuudella voi menestyä presidentinvaaleissa siinä missä se on mahdollista eduskuntavaaleissa.””Huhtasaaren edustamassa oikeisto­populismissa on myös sellaisia kansalaisia vieroksuttavia piirteitä kuin kreationismi ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin avoin ihailu. – – Huhtasaari voi ehdokkuudellaan ennemminkin edesauttaa kuin vaikeuttaa Niinistön valintaa jo ensimmäisellä kierroksella.”suhtautuu epäilevästi Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) kokoamaan suurten kaupunkien johtajien rintamaan, joka vastustaa maakuntauudistusta.”Vaikuttaa siltä, että suurten kaupunkien johtajat haluavat palata ajassa pari tuhatta vuotta taaksepäin, jolloin esi­merkiksi Kreikassa oli useita kaupunki­valtioita, poliksia. – – Valtaa kaupunki­valtioissa käyttivät aristokraatit.””On hyvä, että kaupunkien johtajat ovat huolissaan aluekehityksestä. Se on kuitenkin laajempi asia kuin muutaman kaupungin huoli omasta vallastaan.”