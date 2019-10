Päivän lehti 10.10.2019

Kouluissa käytettävä vertaissovittelu toimii huonosti

Vertaissovittelu eli Verso on oppilaiden konfliktien sovittelumenetelmä, joka on käytössä yli tuhannessa koulussa. Versossa järjestetään koulutuspäiviä nuorille, jotta he voivat selvittää ikäistensä riita- ja ongelmatilanteita.