Päivän lehti 10.11.2017

Perjantain elokuvia

TV1 klo 13.26

Kutonen klo 21.00

Nelonen klo 22.00

Nelonen klo 0.30

(Suomi 1962) Eemeli-komediatrilogian päätöksessä koomikko näyttelee turkismetsästäjää. Ohjaaja on Åke Lindman. Käsikirjoitus jäi Reino Helismaan viimeiseksi.(USA 1995) Virus on pyyhkäissyt lähes koko ihmiskunnan hautaan ja aikamatkustaja (Bruce Willis) selvittää miksi. Terry Gilliam filmatisoi uudelleen ranskalaisen Chris Markerin vuonna 1962 ilmestyneen avantgardelyhytelokuvan Kiitorata. Tulos on priima scifileffa. (K16)★★★(USA 2008) Seikkailija-arkeologi Indiana Jones (Harrison Ford) jahtaa kylmän sodan aikaan kristallikalloa Perussa. Steven Spielbergin ohjaama seikkailu­elokuvasarjan neljäs osa viihdyttää. (K12)★★★(USA 2014) Palkkamurhaaja John Wick (Keanu Reeves) palaa eläkkeeltä kostoreissulle. Ex-stuntmiehet Chad Stahelski ja David Leitch yllättivät ohjaamalla kelvon toimintaelokuvan.(K16)