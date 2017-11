Päivän lehti 10.11.2017

Saksan pitäisi ryhdistäytyä ilmastopolitiikassa

Turun Sanomat

Keskisuomalainen

Hämeen Sanomat

kommentoi Bonnissa meneillään olevan YK:n ilmastokokouksen näkymiä.”Bonnin kokouksessa on tarkoitus sopia toimenpiteistä, joilla seurataan Pariisin ilmastosopimuksessa päätettyjen päästövähennyssitoumusten toteutumista. – – Vaikka Pariisin tavoitteista pidettäisiin pilkulleen kiinni, osalle valtioista ne ovat liian vaatimattomia ja tulevat liian myöhään.””Saksa on pikku hiljaa luopumassa ydinvoimasta. Maa tukeutuu energiantuotannossaan edelleen rusko- ja kivi­hiileen. – – EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi Saksan ja muiden kivihiilimaiden ryhdistäytyminen olisi enemmän kuin tarpeen.”toteaa, että ilmastoneuvotteluja käydään taas poliittisten ja tieteellisten realiteettien ristipaineessa.”Tieteen puolelta painetta lisäävät ennakkotiedot ennätyslämpimästä vuodesta ja hiilidioksidin historiallisen suuresta määrästä ilmakehässä.”kirjoittaa, että ilmastonmuutokseen liittyvien hurrikaani-, tulva- ja kuivuusuutisten rinnalla ilmastoneuvottelut ovat tylsää kerrottavaa.”Nopeasti ei tapahdu mitään. Neuvotteluprosessi on jäänyt kansallisten intressien ja maailmanpolitiikan jalkoihin.”