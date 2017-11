Kummasta Vantaan kaupunginjohtaja, Jukka-Pekka Ujulasta vai Ritva Viljasesta? Psykologiset arviot voivat ratkaista ääritiukan kisan lopputuloksen

Päivän lehti 10.11.2017

Kummasta Vantaan kaupunginjohtaja, Jukka-Pekka Ujulasta vai Ritva Viljasesta? Psykologiset arviot voivat ratka

Vantaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Myös

Valtuuston

Vihreiden

Perussuomalaisten

https://www.hs.fi/haku/?query=jukka+peltomaki

https://www.hs.fi/haku/?query=juhani+paajanen