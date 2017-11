Päivän lehti 10.11.2017

Tuloksia, rahapelejä ja TV-urheilua

Jalkapallo

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jääkiekko

Keilailu

Koripallo

Taitoluistelu

Rahapelit

TV-urheilu

(2–0)27. Pyry Soiri 1–0, 31. Robin Lod 2–0, 54. Lod 3–0.Suomi: Jesse Joronen; Albin Granlund, Paulus Arajuuri (46. Joona Toivio), Juhani Ojala, Niklas Moisander (c, 46. Juha Pirinen); Robin Lod (79. Simon Skrabb), Rasmus Schüller (46. Thomas Lam), Glen Kamara, Pyry Soiri (60. Jasse Tuominen); Teemu Pukki (46. Fredrik Jensen), Joel Pohjanpalo.Viro: Mihkel Aksalu (c); Taijo Teniste, Joonas Tamm, Enar Jääger, Karol Mets, Ken Kallaste (46. Artur Pikk); Mattias Käit (79. Sergei Mosnikov), Brent Lepistu (60. Artjom Dmitrijev), Ilja Antonov (60. Rauno Sappinen), Ats Purje (46. Sergei Zenjov); Henri Anier (84. Nikita Baranov).Erotuomari: Ola Hobber Nielsen, Tanska.Jerevan: Armenia–Valko-Venäjä 4–1 (2–0)41. Aras Ozbiliz 1–0, 45. Henrikh Mkhitaryan 2–0, 55. Rumyan Hovsepyan 3–0, 58. Anton Saroka rp. 3–1, 84. Harutyun Vardanyan 4–1.Hongkong: Hongkong–Bahrain 0–2 (0–0)Singapore: Singapore–Libanon 0–1 (0–1)Romania–Turkki, Luxemburg–Unkari, Skotlanti–Hollanti myöhemmin.(0–1, 2–1, 0–1)1.55 Joonas Kemppainen (Julius Junttila–Miika Koivisto) 0–1.Jäähyt: 13.59 Veli-Matti Savinainen S 2 min.23.10 Miro Heiskanen (Antti Pihlström–Marko Anttila) 0–2, 26.41 Kirill Kaprizov (Nikita Gusev) 1–2, 37.07 Sergei Plotnikov (Ivan Telegin–Vjatsheslav Voinov) 2–2.Jäähyt: 32.36 Nikita Trjamkin V 2 min.50.52 Atte Ohtamaa (Anttila) 2–3.Jäähyt: 42.44 Antti Erkinjuntti S 2 min, 45.57 Mika Niemi 2 min, 54.43 Andrei Zubarev V 5+20 min, Savinainen 5+20 min, 56.10 Kaprizov 2 min.Jäähyt yhteensä: V 2x2 min ja 5+20 min, S 3x2 min ja 5+20 min.Maalivahtien torjunnat: Igor Shestjorkin V 4+8+2=14 (pois: 58.35–60.00), Mikko Koskinen S 6+8+8=22Yleisöä: 10 680.Tuomarit: Linus Öhlund–Tobias Björk (Hannu Sormunen–Pasi Nieminen)Toronto–Minnesota 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)NY Rangers–Boston 4–2 (3–1, 0–0, 1–1)B: Tuukka Rask 29/32 torjuntaa.San Jose–Tampa Bay 1–5 (1–1, 0–3, 0–1)SJ: Joonas Donskoi 1+0.Ruotsi–Suomi 1–3 (0–0, 1–0, 0–3)Suomen maalit: Susanna Tapani, Linda Välimäki, Michelle Karvinen.Ruotsi–Tshekki 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)Suomi–Sveitsi 6–2 (3–1, 1–1, 2–0)Naiset: 1) Jenny Wegner Ruotsi 4096 pistettä (keskiarvo 227,6), 2) Rebecca Whiting Australia 3970 (220,6), 3) Vanessa Timter Saksa 3942 (219,0), ...10) Sanna Pasanen Suomi 3742 (207,9).Miehet: 1) Ray Teece Englanti 4020 (223,3), 2) Oscar Rodriquez Kolumbia 3951 (219,5), 3) Jakob Butturff USA 3950 (219,4), ...6) Niko Oksanen Suomi 3896 (216,4).Mukana on 54 naista ja 64 miestä. 24 sarjan jälkeen jatkoon pääsee 24 parasta.Detroit–Indiana 114–97Orlando–New York 112–99Boston–LA Lakers 107–96Phoenix–Miami 115–126Golden State–Minnesota 125–101.Korihait–Espoo United 88–98 (28–22, 14–20, 23–24, 23–32)Pariluistelu, lopputulokset: 1) Zoe Jones–Christopher Boyadji Britannia 141,60 (vapaaohjelma 92,90), 2) Sofiya Karagodina–Semen Stepanov ­Azerbaidzhan 137,38 (91,28), 3) Ioulia Chtchetinina/Mihail Akulov Sveitsi 122,14 (83,06), 4) Liubov Efimenko –Matthew Penasse Suomi 120,14 (73,04).Efimenko ja Penasse aloittivat yhteisen kilpailu-uransa lokakuussa Nizzan kilpailussa.Riiassa he olivat lyhytohjelman jälkeen toisina.Ilta-arvontaOikeat numerot: 7, 10, 13, 14, 16, 21, 23, 27, 33, 34, 35, 41, 46, 52, 53, 55, 58, 60, 62, 69Kunkkunumero: 10Päänumerot: 5, 10, 16, 24, 32, 37Vikingnumero: 3Plusnumero: 2Voitonjako:6+1 oikein ei yhtään kappaletta.6 oikein 4 103 538,10 e.5+1 oikein 12 220,90 e.5 oikein 1 091,60 e, 4+1 oikein 49,30 e, 4 oikein 24,60 e, 3+1 oikein 7,30 e, 3 oikein 3,90 ePlusnumero (viisinkertaistaa voiton):6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 0,00 e, 4+1 oikein 246,50 e, 4 oikein 123,00 e, 3+1 oikein 36,50 e, 3 oikein 19,50 e, Plus oikein 5,00 eJokerinumero: 1 9 9 7 7 6 0Voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 eTuplaus voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta.6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 8 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein6,00 e14.00 ja 18.00 F1: Vapaat harj., Brasilia20.00 Tennis: Next Gen ATP Finals19.00 Ravit: Toto4, Ylivieska20.35 PGA Tour: OHL Classic at Mayakoba20.00 PGA Tour: OHL Classic at Mayakoba23.00 PGA Tour Champions: Charles Schwab Cup Championship09.00 ja 12.00 Taitoluistelun GP: Osaka14.00 Jalkapallo: Japani-Brasilia22.00 Jalkapallo: Englanti-Saksa22.00 Jalkapallo: Ranska-Wales21.45 Koripallon Euroliiga: Malaga-Crvena Zvezda02.05 NHL: Buffalo-Florida02.05 NHL: Toronto-Boston21.05 NHL: Colorado-Ottawa, ­Tukholma05.35 NHL: Vegas-Winnipeg02.05 NHL: Columbus-Carolina02.05 NHL: Washington-Pittsburgh10.00 European Tour: Nedbank Golf Challenge06.00 LPGA Tour: Blue Bay