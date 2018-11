Päivän lehti 10.11.2018

Ilmastopäästöjä kaupan

Ilmastonmuutos on noussut yleisesti tiedostetuksi uhaksi. Ratkaisuna uhkaan on esitetty muun muassa erilaisia haittaveroja. Ehdotukset tuovat esiin koetun tärkeysjärjestyksen. Vaikka ympäristöasiat ovat hyvin tärkeitä, vielä pyhempää on rullaava kulutusyhteiskuntamme. Kaikki on kaupan.