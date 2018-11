Päivän lehti 10.11.2018

Ikärajoista nipotukseni on vaarassa, ja se on kyllä verisen vanhempientappo-oopperan syytä

Ikärajanipotukseni on vaarassa, ja syynä on ooppera. Näin isänpäivän alla tunnustan, että olen kauhistellut lapsille ja alaikäisille suunnatun väkivaltakuvaston yleistymistä, vaikka kaikenlaista nähtiin ominakin kasvuvuosina. Niinpä normina on ollut ikärajojen noudatus.