Päivän lehti 10.11.2019

Eremitaašin taidetta on pääesikuntarakennuksessa

Lauantaina 9. marraskuuta sivulla C 2 kirjoitettiin virheellisesti henkilökunnan rakennuksesta, jonka tiloissa on Eremitaašin taidetta. Kyseessä on pääesikuntarakennus.