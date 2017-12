Päivän lehti 10.12.2017

E-urheilussa tarvitaan hyvää reaktiokykyä, päättelytaitoa ja käden tarkkuutta – se pitäisi nostaa viralliseksi

Elektroninen urheilu tarkoittaa videopelien kilpailullista pelaamista. Videopelien pelaamisessa vaaditaan hyvää reaktiokykyä, päättelykykyä, keskittymistä ja käden tarkkuutta.



Elektronisen urheilun turnauksia järjestetään vuosittain paljon. Turnausten palkinnot riippuvat turnauksen koosta. Huippupelaajat tienaavat vuodessa pelkistä turnausvoitoista jo satojatuhansia euroja. Turnauksissa menestyminen on haastavaa, ja tämän takia monet striimaavat ja tekevät sponsorisopimuksia.



Vaikka e-urheilu ei vaadi huippukuntoa, hyvästä yleiskunnosta on silti hyötyä. Mielestäni e-urheilu on urheilua. Olympiakomitea on esimerkiksi julistanut šakin viralliseksi urheilulajiksi, vaikka šakin pelaamisessa reaktiokyky ja käden tarkkuus eivät ole niin tärkeitä. E-urheilu pitäisikin nostaa urheilulajien joukkoon.



Okko Mikkola



koululainen, Espoo