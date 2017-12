Päivän lehti 10.12.2017

Uudesta verkkopalvelusta löytyy pari miljoonaa kerättyä nimilippua

Suullista

Kokoelma

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nyt

perimätietoa sisältävä paikannimikokoelma avautuu nyt kaikkien nähtäville, kun kokoelman ylläpitäjä Kotimaisten kielten keskus (Kotus) avaa digitaalisen Nimiarkisto-palvelun.Kotus on skannannut ja digitoinut yli sadan vuoden aikana kerättyjä nimilippuja. Kokoelmaan on kertynyt 2,6 miljoonaa nimilippua Suomen kaikista pitäjistä, myös luovutetun Karjalan pitäjistä. Niistä suurin osa avataan maanantaina 11. joulukuuta kaikkien ihmisten tutkittavaksi.Vuodesta 1915 lähtien nimien kerääjät eli nimestäjät ovat kiertäneet eri puolilla Suomea kyselemässä paikallisilta ihmisiltä tietoja lähiseudun paikannimistä. Keräystyötä ovat vuosikymmenten aikana tehneet etenkin kielitieteitä opiskelleet ihmiset.on koostettu vuoden 1938 pitäjäjaon mukaan, jolloin Suomeen kuului yli 500 pitäjää.Kokoelmassa on yli kolme kertaa enemmän nimiä kuin peruskartassa, jossa on noin 800 000 paikannimeä (mukaan lukien ruotsinkieliset ja saamenkieliset nimet).Karttanimien lisäksi kokoelmassa on valtava määrä pienten paikkojen nimiä. Sieltä löytyy paikallisten ihmisten nimeämiä kiviä, veräjiä, puita, peltoja tai tien mutkia. Siellä on myös paikkojen rinnakkaisnimiä ja vanhoja, käytöstä poistuneita nimiä.verkossa julkiseksi tulevat paikan nimi, sijainti, paikan laji ja kerääjän tiedot. Verkosta löytyvät myös kokoelmiin liittyvät keruukartat ja piirrokset.Paikannimiin liittyvät tarinat eivät tässä vaiheessa tule kaikille nähtäville. Niitä pääsee lukemaan rekisteröitymällä palveluun.