Brexit-sopu on vasta lähtölaukaus

Turun Sanomat

arvioi, että Euroopan unionin ja Britannian välinen sopu brexitin eli Britannian EU-eron ehdoista on voitto unionille.”Liki puolitoista vuotta brittien brexit-kansanäänestyksen jälkeen solmittu sopimus on kuitenkin vasta lähtölaukaus todellisille neuvotteluille.””Ei ole helppoa sopia, miten EU-maat ja Britannia käyvät kauppaa sen jälkeen, kun britit eivät enää ole yhteisillä sisämarkkinoilla ja tulliliitossa. Sen lisäksi neuvotellaan erilaisista asioista aina terrorismin vastaisesta taistelusta lemmikkipassien tulevaisuuteen.””Jos brexitistä on seurannut jotain hyvää, niin se on pakottanut unionin miettimään omaa tulevaisuuttaan. Käytännössä myös unionin kehittäminen voi tulevaisuudessa olla aiempaa helpompaa, sillä britit ovat vastustaneet unionin maiden tiukempaa yhdentymistä.”kirjoittaa, että brexitin toinen vaihe häämöttää.”Ellei viime hetken vedätyksiä ilmene, ensi viikon huippukokouksessa eroneuvottelijat saavat jäsenmailta luvan edetä brexitin seuraavaan vaiheeseen.””Kiistoja neuvotteluissa riittää alustavasta läpimurrosta huolimatta. Vapaakauppajärjestelyt, EU-tuomioistuimen asema ja siirtymäajan pituus eivät ole vähäisimmästä päästä.”