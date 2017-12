Innokkaimmat jouluhullut tinkivät yöunistaan saadakseen askartelut tehtyä – näillä ohjeilla kuka tahansa osaa tehdä paperinarukuusen, keittiöliinan ja joulukranssin

Päivän lehti 10.12.2017

Innokkaimmat jouluhullut tinkivät yöunistaan saadakseen askartelut tehtyä – näillä ohjeilla kuka tahansa osaa

Anni Maliniemi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Paperinarukuuset

Paperinarukuusia

Tahti

Paperinarukuuset

Moderni kranssi taitellaan tuijanoksista ja yrteistä

Meikkaaja-kampaaja

Nyt