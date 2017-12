Päivän lehti 10.12.2017

Urheilutuloksia, sunnuntain tv-urheilua ja lottonumerot

Ampumahiihto

Curling

Hiihto

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Lentopallo

Mäkihyppy

Raviurheilu

Salibandy

Tv-urheilua

Rahapelejä

, Itävalta:Maailmancup, takaa-ajot:Naiset, 10 km: 1) Anastasia Kuzmina Slovakia 34.31,2 (1), 2) Kaisa Mäkäräinen Suomi –10,2 (2), 3) Darja Domratsheva Valko-Venäjä –11,8 (1), 4) Dorothea Wierer Italia –51,6 (2), 5) Marte Olsbu Norja –58,2 (1), 6) Julia Dzhima Ukraina –1.08,0 (1), 7) Tatjana Akimova Venäjä –1.13,4 (1), 8) Synnöve Solemdal Norja –1.16,6 (2), 9) Irina Krjuko Valko-Venäjä –1.19,4 (0), 10) Laura Dahlmeier Saksa –1.32,4 (1),... 38) Mari Laukkanen Suomi –3.34,5Miehet, 12,5 km: 1) Johannes Thingnes Bö Norja 26.41,1 (3 sakkoa), 2) Jakov Fak Slovenia jäljessä 58,8 sekuntia (1), 3) Martin Fourcade Ranska –1.10,0 (5), 4) Simon Schempp Saksa –1.10,5 (4), 5) Tarjei Bö Norja –1.11,9 (2), 6) Maksim Tsvetkov Venäjä–1.12,3 (1), 7) Lukas Hofer Italia –1.30,2 (3), 8) Henrik L'Abée-Lund Norja –1.35,1 (4), 9) Anton Shipulin Venäjä –1.38,6 (2), 10) Lars Helge Birkeland Norja –1.42,2 (3),... 42) Tero Seppälä Suomi –3.51,4 (7).karsintaturnaus:Plzen: Olympialaisten karsintaturnaus, alkulohkon viimeistä kierrosta:Suomi–Tanska 3–9, Kiina–Saksa 7–3, Italia–Latvia 7–6.Alkulohkon loppujärjestys: 1) Italia 5 vottoa–1 tappio, 2) Kiina 5–1, 3) Tanska 4–2, 4) Tshekki 3–3, 5) Latvia 2–4, 6) Saksa 2–4, 7) Suomi 0–6.Italia, Kiina ja Tanska jatkoon. Suomi karsiutui., Sveitsi:Maailmancupin sprintti, 1,5 km (v):Naiset:Finaali: 1) Stina Nilsson Ruotsi 2.47,99, 2) Maiken Caspersen Falla Norja jäljessä 0,08 sekuntia, 3) Kikkan Randall USA –2,53, 4) Jessica Diggins USA –4,41, 5) Ingvild Flugstad Östberg Norja –5,62, 6) Ida Sargent USA –14,49.Välierissä karsiutuneet suomalaiset: 9) Krista Pärmäkoski.Aika-ajo: 1) Nilsson 2.51,71, 2) Östberg –2,57, 3) Nadine Fähndrich Sveitsi –2,73, 4) Diggins –3,37, 5) Sargent –3,78, 6) Randall –4,11, ...10) Pärmäkoski –5,03, ...39) Anne Kyllönen Suomi –12,90. Kyllönen karsiutui jatkosta.Miehet: Finaali: 1) Johannes Hösflot Kläbo Norja 2.28,07, 2) Federico Pellegrino Italia –1,80, 3) Aleksandr Bolshunov Venäjä –4,64, 4) Ristomatti Hakola Suomi –5,39, 5) Richard Jouve Ranska 8,65, 6) Gleb Retivih Venäjä 18,34.Puolivälierissä karsiutuneet suomalaiset: 13) Martti Jylhä, 18) Anssi Pentsinen, 22) Matias Strandvall, 24) Lauri Vuorinen.Aika-ajo: 1) Kläbo 2.23,10, 2) Lucas Chanavat Ranska –1,27, 3) Pellegrino –1,73, 4) Hakola –2,31, 5) Baptiste Gros Ranska –2,65, 6) Teodor Peterson Ruotsi –2,84, 7) Jylhä –3,18, ...15) Pentsinen –4,70, ...19) Strandvall –4,95, ...23) Vuorinen –5,21, ...40) Juho Mikkonen Suomi –8,64. Mikkonen karsiutui jatkosta.Seuraavat kilpailut: 10.12. Davos, naisten 10 km (v), miesten 15 km (v).Valioliiga:West Ham–Chelsea 1–0 (1–0)Burnley–Watford 1–0 (1–0)Crystal Palace–Bournemouth 2–2 (2–2)Huddersfield–Brighton 2–0 (2–0)Swansea–West Bromwich 1–0 (0–0)Tottenham–Stoke 5–1 (1–0)Jukurit–SaiPa 4–3 (1–2, 2–1, 1–0)HPK–HIFK 1–3 (0–0, 1–1, 0–2).2. erä: 21.30 Oliwer Kaski (Jarkko Malinen–Ryan O'Connor) 0–1 yv, 34.15 Otto Paajanen (E Tuulola–Jere Innala) 1–1 yv,3. erä: 48.13 Jarkko Malinen (Ville Varakas) 1–2, 57.02 Erik Thorell (Lennart Petrell–Thomas Nykopp) 1–3,Ilves–Sport 4–6 (1–2, 0–2, 3–2)Kärpät–Lukko 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)Pelicans–JYP 2–5 (0–1, 1–1, 1–3)Ässät–TPS 2–7 (2–2, 0–2, 0–3)Seuraavat ottelut: 13.12. HIFK–KalPa, Tappara–KooKoo, SaiPa–Ässät, Jukurit–Pelicans, HPK–Ilves, Sport–JYP.Hermes–Espoo United 5–8Jokipojat–Peliitat 6–2 (2–1, 1–0, 3–1)Ketterä–TuTo Hockey 3–2 (2–1, 0–1, 1–0)New Jersey–Columbus 3–5, Washington–NY Rangers 4–2, Nashville–Las Vegas vl. 3–4, N: Pekka Rinne 36/39 torjuntaa, LV: Erik Haula 1+0. Chicago–Buffalo ja. 3–2, Anaheim–Minnesota ja. 2–3.Amur–Admiral 2–1 . Amur: Juha Metsola 25/26 torjuntaa.Traktor–Barys 4–0, Avtomobilist–Avangard 3–2, Metallurg Mg–Sibir vl. 3–2 ,Neftehimik–Dinamo Msk 1–2Torpedo–Jokerit 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)Jokerit: Niklas Jensen 1+1, Jesse Joensuu 1+0, Antti Pihlström 0+1, Henri Ikonen 0+1, Matthew Gilroy 0+1.Severstal–Vitjaz ja. 3–2Korisliiga:Tapiolan Honka–Hyvinkään Ponteva 80–62 (34–35)Vimpelin Veto–Äänekosken Huima 114–57 (52–25)Catz Lappeenranta–Espoo Basket Team 87–66 (44–34)Forssan Alku–Peli-Karhut 54–71 (38–32)Mestaruusliiga:Tiikerit–Sampo 0–3 (16–25, 18–25, 15–15), Akaa-Volley–Isku 3–2 (23–25, 20–25, 25–22, 15–12)., Saksa:Maailmancup, HS 142:Joukkuekilpailu: 1) Norja 1083,6 pistettä (Robert Johansson, Daniel Andre Tande, Anders Fannemel, Johann Andre Forfang), 2) Puola 1082,8 (Piotr Zyla, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch), 3) Saksa 1054,7 (Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Andreas Wellinger, Richard Freitag), 4) Slovenia 1011,5, 5) Itävalta 1010,9, 6) Japani 957,4, 7) Suomi 864,9 (Janne Ahonen, Eetu Nousiainen, Andreas Alamommo, Antti Aalto), 8) Sveitsi 831,3.Karsinta sunnuntain henkilökohtaiseen kilpailuun: 1) Forfang Norja 141,8 pistettä (140 metriä), 2) Kubacki 140,3 (139), 3) Freitag 138,7 (136,5),...26) Aalto 115,6 (129,5), ...34) Alamommo 111,1 (124,5), ...39) Ahonen 107,4 (125), ...46) Nousiainen 99,4 (115).–Aalto, Alamommo, Ahonen ja Nousiainen etenivät sunnuntain kilpailuun.toto76-ajot5. lähtö, Toto76-1 DUO-1, lv 2100 m: 1) Fine By Me/Olli Koivunen 14,2a (6,13), 2) Mountain Cleaver 14,3a (2,32).3) Yahuu Hoss 14,3a (9,4).4) Anastacia Trot 14,4a (9,47).poissa: 2, 3, 6. Toto (4-9-8): 6,13 1,43-1,25-1,84 5,85.6. lähtö, Toto76-2 DUO-2 TROIKKA-1, sh 2100 m Pimara Cup -finaali: 1) Mustamani/Ari Moilanen 28,9 (7,07), 2) Valssaus 29,7 x (8,44).3) Komento 29,0 (18,24).4) Lumitykki 29,1 x (88,28). Toto (12-1-8): 7,07 3,34-4,14-3,93 28,29. Troikka: 359,75. Päivän Duo: 4-12, kerroin: 22,90.7. lähtö, Toto76-3, lv 1600 m Kultadivi­sioonakarsinta: 1) Bret Boko/Ari Moilanen 13,6a (2,02), 2) Regent Zet 13,6a (2,36).3) Maxwell Mayday 14,1a (32,95).4) Oliwer Hip 14,2a (21,09).poissa: 4, 8. Toto (5-1-9): 2,02 1,08-1,28-1,95 2,28.8. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, lv 2100 m Haastajadivisioonakarsinta: 1) Cooper Hoss/Mika Forss 14,3a (4,15), 2) Lindy Poppins 14,7a (11,5).3) Hijack'em 14,7a (13,39).4) Millcape's Devil 14,8a (18,38). Toto (10-4-2): 4,15 1,58-2,34-2,24 14,85. Toto4 voitto-osuus: 5,80.9. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, sh 2100 m Haastaja- vs. Huippu- vs. Tähtidivisioonakarsinta: 1) Jyllätys/Juha-Pekka Ahonen 26,6 (10,26), 2) Vinksa 27,6 (3,31).3) Aatsi 27,9 (14,67).4) Valtran Pimu 27,2 (22,64).poissa: 11. Toto (9-2-3): 10,26 3,73-1,70-3,37 16,87. Toto4 voitto-osuus: 25,10. Troikka: 255,92.10. lähtö, Toto76-6 Toto4-3, lv 2600 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) Pascha Tilly/Jari Kinnunen 15,5a (4,04), 2) Aisha Simoni 15,9a (4,9).3) Olivia Trot 16,0a (43,72).4) Tea Cake 16,1a (7,39). Toto (1-5-2): 4,04 1,79-1,63-3,04 7,22. Toto4 voitto-osuus: 42,80.11. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 TROIKKA-3, sh 2100 m Valiodivisioonakarsinta: 1) Costello/Ville Herttua 25,0a (1,67), 2) Topper 25,3a (123,9).3) Polara 25,3a (3,71).4) A.T. Visku 25,4a (17,45).poissa: 5. Toto (3-11-8): 1,67 1,20-4,06-1,33 80,63. Toto4 voitto-osuus: 47,10. Troikka: 361,71., Slovakia:Naisten MM-kilpailut:Loppuottelu: Ruotsi–Suomi rl. 6–5 (2–1, 2–1, 1–3, 0–0, 1–0)Pronssiottelu: Sveitsi–Tšekki 3–2 (0–0, 1–2, 2–0)Loppujärjestys: 1) Ruotsi, 2) Suomi, 3) Sveitsi, 4) Tšekki, 5) Slovakia, 6) Latvia, 7) Puola, 8) Norja, 9) Tanska, 10) Saksa, 11) Viro, 12) USA, 13) Thaimaa, 14) Japani, 15) Australia, 16) Singapore.Turnauksen tähtiviisikko: Maalivahti Tiltu Siltanen (Suomi), puolustajat Moa Tschöp (Ruotsi) ja My Kippilä (Suomi), hyökkääjät Emelie Wibron (Ruotsi), Corin Rüttimann (Sveitsi) ja Paulina Hudakova (Slovakia).Turnauksen arvokkain pelaaja (MVP): Emelie Wibron (Ruotsi).liiga:SalBa–TPS 2–4, Koovee–OLS 4–6.11.10 Taitoluistelun GP: Nagoya12.30 Ampumahiihdon mc: Viesti M, Hochfilzen14.40 ja 16.30 Maastojuoksun EM15.10 Ampumahiihdon mc: Viesti N, Hochfilzen23.10 Pikaluistelun mc: Salt Lake City23.00 NBA: Detroit-Boston17.00 Lentopallo: Loimu-VaLePa10.30 ja 13.30 Alppihiihdon mc: Pujot­telu M, Val d’Isère11.30 Alppihiihdon mc: Super-G N, St. Moritz12.30 Hiihdon mc: N 10 km (v), Davos14.45 Hiihdon mc: M 15 km (v), Davos16.30 Mäkihypyn mc: Titisee-Neustadt20.00 PGA Tour: QBE Shootout10.30 ja 14.00 Alppihiihdon mc12.30 Ampumahiihdon mc: Viesti M, Hochfilzen15.10 Ampumahiihdon mc: Viesti N, Hochfilzen16.30 Mäkihypyn mc: Titisee-Neustadt21.00 Snooker: UK Championship15.00 Snooker: UK Championship20.00 Lumilautailun mc: Big Air14.00 Valioliiga: Southampton-Arsenal16.15 Valioliiga: Liverpool-Everton18.30 Valioliiga: Man Utd-Man City21.45 La Liga: Villarreal-Barcelona16.00 Serie A: Napoli-Fiorentina19.00 Serie A: Sassuolo-Crotone21.45 Serie A: Milan-Bologna13.30 Serie A: Chievo-Roma17.15 La Liga: Real Betis-Atlético20.00 NFL: Kansas City-Oakland23.25 NFL: LA Rams-Philadelphia03.30 NFL: Pittsburgh-Baltimore13.00 La Liga: Real Sociedad-Málaga02.05 NHL: Chicago-Arizona13.30 KHL: Salavat Julajev-Lokomotiv04.05 NHL: San Jose-Minnesota02.05 NHL: Toronto-Edmonton11.30 European Tour: Joburg OpenPäänumerot: 9, 15, 20, 24, 34. Tähtinumerot: 1, 5Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 321 831,80 e, 5 oikein 151 450,20 e, 4+2 oikein 5 609,20 e, 4+1 oikein 278,10 e, 4 oikein 118,40 e, 3+2 59,90 e, 2+2 oikein 21,70 e, 3+1 19,50 eLauantai 9. 12.Päiväarvonta: 7, 9, 12, 14, 17, 18, 29, 31, 33, 36, 40, 41, 44, 46, 52, 56, 59, 60, 62, 66. Kunkkunumero: 12Ilta-arvonta: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 24, 25, 30, 49, 52, 53, 59, 63, 67, 70. Kunkkunumero: 21Lauantain numerot: 3, 4, 22, 27, 28, 32, 35. Lisänumero: 10. Tuplausnumero: 34.Jokerin numero: 1783052.