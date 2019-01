Musliminuorten ihan oma islam sekoittaa koulun arkea Itävallassa – ”Aihe on ollut tabu siinä missä koulujen väkivalta”, sanoo rehtori

Päivän lehti 11.1.2019

Musliminuorten ihan oma islam sekoittaa koulun arkea Itävallassa – ”Aihe on ollut tabu siinä missä koulujen vä

Wien Rehtori Christian Klarin työhuoneen ovi on aina auki. Sitä on turha sulkea, sillä ovensuussa on jatkuvasti joku, jolla on asiaa.