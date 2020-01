Päivän lehti 11.1.2020

Suomessa luodaan jo uutta englantia

Mielipidesivulla on kannettu huolta Triplan kauppakeskuksen englanninkielisten nimien rappeuttavasta vaikutuksesta suomen kieleen. Huomaamatta on jäänyt Triplan saavutus englannin kielessä: se on workery.