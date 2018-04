Päivän lehti 11.4.2018

Aamuyöllä NHL-pelin ääressä ymmärsin tv-jääkiekosta jotain uutta

Maail­massa on loputto­masti surta­vaa. Nuoria kuolee, moni keskin­kertai­suus päätyy johta­jaksi ja valaatkin joutuvat syömään muovikasseja. Onneksi on pieniä ilojakin. Kuten vaikka Jussi Jokinen. Jussi Jokinen pelaa ammatikseen jääkiekkoa Pohjois-Amerikassa, ja vaikeaa se on ollut hänelläkin.