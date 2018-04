Kaikkien aikojen liigajoukkue: HIFK:n mestaruus 1998 oli yhdistelmä ikoneita, tähtiä ja lupauksia – ”Suu hänellä kävi, mutta niin kävi pelikin”

Päivän lehti 11.4.2018

Kaikkien aikojen liigajoukkue: HIFK:n mestaruus 1998 oli yhdistelmä ikoneita, tähtiä ja lupauksia – ”Suu hänel

Kevät 1998, huhtikuun 11. päivä. Suomen mestaruus on katkolla Helsingin IFK:lle, meneillään on finaalisarjan kolmannen ottelun ensimmäinen jatkoerä. HIFK:n vieraana Nordenskiöldinkadun hallissa on selkä seinää vasten ahdistettu Tampereen Ilves, joka taistelee sarjan kääntämiseksi.