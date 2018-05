Tässä viisi takuuhyvää aamupalaohjetta, joilla ilahdutat äitienpäivänä – väkerrä kunnolla tai tee valmista vartissa

Päivän lehti 11.5.2018

Tässä viisi takuuhyvää aamupalaohjetta, joilla ilahdutat äitienpäivänä – väkerrä kunnolla tai tee valmista var

Toukokuun toinen sunnuntai eli tutummin äitienpäivä on tänä viikonloppuna. Ja useinhan on perinteenä, että silloin äiti saa eteensä aamiaisen. Tässä Ruokatorstain reseptikoosteessa on viisi ideaa äitienpäivän aamiaiselle. Nopeimmat valmistuvat vartissa, toisissa saa puuhastella pikkuisen pidempään.