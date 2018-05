Päivän lehti 11.5.2018

Airbnb voi luoda uutta mökkiläisyyttä

Julkisuudessa on keskusteltu Airbnb-vuokraustoiminnan sääntelystä. Isoissa kaupungeissa, joissa vuokraus pienentää perusvuokraustoiminnan kapasiteettia, sääntelylle on perusteita. Mutta maaseudulla tilanne on täysin päinvastainen. Yhden sukupolven kovalla työllä luoma rakennuskanta on tuhoutumassa.