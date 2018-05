Päivän lehti 11.5.2018

Jo neljästoista ihmisen jalka löytyi Kanadan länsi­rannikolta – lähes kaikissa jaloissa on löydettäessä ollut

Kanadalaisen Brittiläisen Kolumbian rannikolta on jälleen löytynyt ihmisen jalka. Jalkalöytö on neljästoista vuodesta 2007 lähtien. Jalat ovat herättäneet ihmetystä ympäri maailmaa. Niiden on esimerkiksi veikkailtu olevan peräisin vuoden 2004 tsunamista tai jostain lento-onnettomuudesta.