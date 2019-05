Päivän lehti 11.5.2019

Rap-tähden laahus herätti huomiota

Rohkeasta pukeutumisestaan tunnettu rap-artisti Cardi B saapui huomiota herättäneessä laahuksessa New Yorkissa Metropolitan Museum of Artin gaalaan 6. toukokuuta. Laahuksen on suunnitellut Thom Browne.