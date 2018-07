Päivän lehti 11.7.2018

Kehutun yrityksen organisaatio on kuin kaaoksen reunalla – ”Siinä kohtaa oppiminen on tehokkainta”

Onneksi olkoon, Futuricen Suomen-maajohtaja Riku Valtasola. Yrityksenne on jälleen menestynyt kyselytutkimuksessa. ”Kiitos, kiitos. Mistähän tutkimuksesta on tällä kertaa kyse”, kesämökiltä tavoitettu Valtasola kysyy. Futurice on suomalainen konsulttitoimisto, joka on menestysputkessa.