Päivän lehti 11.8.2019

Metsätalous ei saa ansaitsemaansa tunnustusta

Kun on keskusteltu ilmastonmuutoksen torjunnasta, metsiemme rooli on nähty yhtenä keskeisenä tekijänä. Valitettavasti keskustelu on ollut osittain yksipuolista. Metsien ja metsätalouden myönteisiä vaikutuksia ei juuri ole tuotu esiin, tai niitä on suorastaan vähätelty.