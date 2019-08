Päivän lehti 11.8.2019

Rattijuoppous kuriin teknologian avulla

Lehdessä kerrottiin jälleen rattijuoppoudesta ja uusijoista (HS 10.8.). Asiaan on helppo ja varma ratkaisu. Ajokortista on tehtävä pankkikortin kaltainen. Teknologinen ratkaisu on helppo. Kortin on oltava mukana, jotta auto käynnistyy. Nykyisin, jos korttia ei ole, autoa ei saa ajaa.