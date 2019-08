Päivän lehti 11.8.2019

Itämeren lohen puolesta tarvitaan nopeita toimia

On tärkeää, että Helsingin Sanomat on nostanut Itämeren lohitilanteen tapetille. Viimeksi lehdessä (HS 7.8.) kirjoitettiin, että Tornionjoen heikot ja laiskat lohet aiheuttavat huolta, mutta jokeen on silti noussut kesällä lupaavasti kalaa. Itämeren lohi ei kuitenkaan ole vielä mitenkään pelastettu.