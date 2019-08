Päivän lehti 11.8.2019

Taifuuni rantautui Kiinan itärannikolle, yli miljoona ihmistä evakuoitu, 18 kuollut

Taifuuni Lekima on rantautunut Kiinan itärannikolle. Uutistoimisto Xinhuan mukaan taifuunin rankkasateiden ja myrskytuulten alta on evakuoitu jo yli miljoona ihmistä. Viranomaisten mukaan Taifuunin aiheuttamissa maanvyöryissä on kuollut 18 ja 14 ihmistä on kateissa Wenzhoussa Zhejiangin maakunnassa.