Päivän lehti 11.9.2018

Julkinen vientirahoitus vauhdittaa talouskasvua

Valtion vientirahoituksesta on ollut hyötyä Suomen taloudelle, selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tekemästä tutkimuksesta. Vientirahoitus on luonut uusia työpaikkoja ja tuottanut merkittävästi arvonlisää. Toisin sanoen se on vauhdittanut Suomen talouskasvua.