Päivän lehti 11.10.2017

Suomalaisia puutaloja Islannin suurvoimalaitoksen yhteyteen

Reykjavik , 10. 11. (Marja-Liisa Heini)

Islannin

Bolivia: Che Guevaran ruumis on tunnistettu

Vallegrande , 10. 10. (Reuter)

Kuuban

Työttömien lukumäärä ylitti 40.000:n rajan

Työttömien

Helsingin Vuosaaressa avattiin olutravintola

Itäisen

suurinta voimalaitosta Heklasta pohjoiseen ja Reykjavikista 13 km itään sijaitsevassa Burfellissa rakennetaan parhaillaan pyöreästi 500 miehen voimalla. V. 1969 valmistuvaksi laskettu voimalaitos, jonka rakennustyöt aloitettiin kesällä 1966 rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on teho 105 megawattia, valmiina 210 megawattia. – – Työvoimasta, joka on olosuhteiden vuoksi ollut varsin vaihtuvaa, on tällä hetkellä noin 30 % ulkomaalaisia, lähinnä ruotsalaisia ja tanskalaisia ammattimiehiä.Burfellin kuva on kaiken kaikkiaan Islannin oloihin nähden poikkeuksellisen kansainvälinen. Voimalaitoksen koneet tulevat Tokiosta ja korkeajännitelinjan Straumsvikin aluminisulattamoon rakentavat ranskalaiset. – – Myös Suomi on mukana kuvassa. Parhaillaan on rakenteilla voimalaitoksen 5–7 henkeä käsittävän käyttöhenkilökunnan tarpeiksi viisi Kylmäkosken puutaloa, jotka kireässä kilpailussa osoittautuivat Islannin oloihin parhaimmiksi.Suomalaiset talot ovat paitsi tarkoituksenmukaisesti suunniteltuja myös niin lujaa tekoa, että ne kestävät Islannin tuulet ja myrskyt.Mainittakoon että Islannin televisiossa on esitetty Burfell-suunnitelman nykyvaihetta, missä yhteydessä Kylmäkosken taloista annettiin erittäin positiivisia lausuntoja.vallankumouksen sankariksi Ernesto Che Guevaraksi väitetyn miehen ruumis tuotiin helikopterilla pieneen Vallegranden kaupunkiin Boliviassa. Bolivian armeijan komentaja, kenraali Alfredo Ovanda lensi keskiviikkona henkilökohtaisesti Vallegrandeen tehdäkseen virallisen ilmoituksen Guevaran kaatumisesta.Kaupunkiin lennätettiin myös joukko lääketieteellisiä asiantuntijoita ja lehtimiehiä. Bolivian hallitus ilmoitti, että argentiinalaissyntyisen sissijohtajan ruumis tunnistettiin armeijan kahdeksannen divisioonan johdon tutkittua hänen sormenjälkensä.työnhakijoiden määrä nousi kahden viikon aikana noin 1800:lla, ja lokakuun ensimmäisenä päivänä heitä oli työnvälitysviranomaisten kortistoissa tarkalleen 41.289. Määrä on n. 20.000 suurempi kuin viime ja sitä edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Avoimia työpaikkoja työnvälitystoimistoissa oli tämän kuun alussa 4.795. Koko työnhakijamäärä oli 49.408 – – Työvoimakuntien kortistoissa oli 6. 10. ennakkotietojen mukaan työttömyyskorvausten saajia 1.207. Viime vuonna vastaavaan aikaan luku oli 117. Korvauksia maksettiin 16 kaupungissa ja kauppalassa sekä 16 maalaiskunnassa.Helsingin ”kieltolaki” päättyi tiistaina kun Vuosaaressa avattiin ensimmäinen anniskeluravintola, jossa saadaan tarjoilla olutta ja viinejä.Helsingin kaupunginvaltuusto päätti viime helmikuussa puoltaa Alkoholiliikkeelle antamassaan lausunnossa anniskeluoikeuksien myöntämistä Helsingin osuuskaupalle Vuosaareen perustettavaa ravintolaa varten äänimäärin 56–15.Ravintola sijaitsee Vuosaaren eteläisessä ostoskeskuksessa.HS