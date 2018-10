Päivän lehti 11.10.2018

Kaipaan ruoskaa, yhteiskunta

On maanantai ja olen ylpeä, koska lehdessämme pidetään meteliä ilmastonmuutoksesta. On maanantai ja välttelen sitkeästi sen samaisen uutisen lukemista IPCC:n tuoreimmasta raportista. En halua pilata hyvää tuultani. Osaan jo nämä ympäristöjutut. Tiedän, että on viimeinen hetki toimia.