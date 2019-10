Päivän lehti 11.10.2019

Seksuaalirikosvyyhdistä syytetyn ”Enon” oikeudenkäynti alkoi: Näytti oikeussalissa sormimerkkejä

Laajan lapsiin kohdistuneen seksuaalirikosvyyhden käsittely alkoi torstaiaamuna Helsingin käräjäoikeudessa. Epäiltyjen rikosten uhreina on 19 lasta tai nuorta, joista nuorin oli tapahtuma-aikaan kuusivuotias. Syytettyinä on kaksi miestä, joista ”Enoksi” kutsuttu on epäilty päätekijä.