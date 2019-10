Päivän lehti 11.10.2019

Yritykset tukemaan maahanmuuttajien työllistymistä

Tuoreet Tilastokeskuksen madonluvut osoittavat, että syntyvyyden väheneminen on ongelma, joka on räjähtämässä käsiin. Kilpailukyky, väestön huoltosuhde ja osaajien saatavuus ovat koetuksella pitkällä aikavälillä. Tekijäpula on totta jo nyt. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan pikaisia toimia.