Päivän lehti 11.10.2019

Onko kaikki voitava tehty leireillä olevien lasten hyväksi?

Kiitos Sanna Syri upeasta mielipidekirjoituksesta (HS 9.10.). Kreikka on jättänyt Suomelle pyynnön ottaa alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Suomi on kieltäytynyt. On käsittämätöntä, että EU:n puheenjohtajamaana Suomi käyttäytyy näin. Vetoan sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr).