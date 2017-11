Päivän lehti 11.11.2017

Paratiisin papereiden jälkeen syyttävä sormi tulisi kääntää nyt lainsäätäjiin

Kansainvälinen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

tutkivien journalistien ryhmä on saanut käsiinsä paljastavia Paratiisin papereita, jotka ovat jatkumoa Panaman papereille. Ne, joiden veronmaksukyky on keskimääräistä parempi, ovat päässeet verojen maksusta läpi kuin karvalakki harvaksi trimmatusta omenapuusta.Yle tuo näitä tietoja huonosta kesästä selvinneen, sateisessa, kylmässä ja pimeässä vaeltavan masennukseen taipuvaisen kansan iloksi. Yle suuntaa sormensa verosuunnittelijoihin sen sijaan, että se puhaltaisi lainsäätäjien ja politikkojen niskaan. He ovat talouseliitin ja poliittisen eliitin pyhän allianssin mukaisesti jättäneet verolakeihin ihmisen mentävät aukot.Veroja laillisesti vältelleitä pitäisi onnitella, koska he ovat taitavasti käyttäneet heille jätettyjä lain aukkoja hyväkseen.Verojen maksaminen on perinteisesti kuulunut rahvaalle. Poliitikot kurittavat tavallista kansaa kiky-sopimuksilla ja lomarahojen leikkauksilla, mutta muille tahoille kumarretaan oman edun nimissä.Ainoa toivo on, että ihmiset alkaisivat todella kiinnostua talousasioista ja vaatia poliitikkoja pitämään huolta siitä, että kaikki yritykset ja yksityishenkilöt osallistuvat verotalkoisiin – kuten muutamat ilahduttavat esimerkit ovat viime aikoina tehneetkin.