Tässä on Euroopan viisi parasta kohdetta katsoa jalkapallo-otteluita: hienoja seuroja, tarunhohtoisia stadioneita ja intohimoisia faneja – näin hankit huippuotteluihin pääsylippuja

Päivän lehti 11.11.2017

Tässä on Euroopan viisi parasta kohdetta katsoa jalkapallo-otteluita: hienoja seuroja, tarunhohtoisia stadione

Jalkapalloturismi

HS esittelee

NORDRHEIN–WESTFALEN

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

FC Köln

FC Schalke 04

Älä unohda näitä: Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg ja Vfl Bochum

LONTOO

Arsenal

Chelsea

Crystal Palace

Tottenham

West Ham

Älä unohda näitä: Brentford, Fulham, Millwall, ­Queens Park Rangers

TORINO–MILANO

AC Milan

Inter

Juventus

Torino

MADRID

Atlético Madrid

Real Madrid

Älä unohda näitä: Getafe, Leganés ja Rayo Vallecano

TUKHOLMA

AIK,

Djurgården

Hammarby,

Älä unohda tätä: Brommapojkarna

Neljä tapaa hankkia lippuja peleihin

1 Seurojen omat kotisivut

2 Matkatoimistot

3 Välityssivustot

