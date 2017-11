Päivän lehti 11.11.2017

Lauantain elokuvia

★★★(USA 2011) Lintubongarit (mm. Owen Wilson) kisaavat The Big Year -kisassa siitä, kuka näkee useamman siivekäslajin vuoden aikana. David Frankelin komedia on sympaattinen. (K7) MTV3 klo 13.00(USA 2014) Bernhardinkoira Beethoven jahtaa merirosvon aarretta. Lastenelokuvasarjan kahdeksannessa osassa haukkuu jo ties kuinka mones koiranäyttelijä. (K7) TV5 klo 19.00★★★(USA 2008) Isä (Brendan Fraser) herättää kirjojen henkilöt eloon lukemalla ääneen. Ian Softley ohjasi Cornelia Funken vuonna 2003 ilmestyneestä fantasiaromaanista lämminhenkisen elokuvan. (K12) Fox klo 21.00(USA 2013) Bosnian sodan veteraani (naurettavalla aksentilla solkottava John Travolta) metsästää jenkkisotaveteraania (Robert De Niro) Mark Steven Johnsonin toimintaelokuvassa. (K16) Hero klo 21.00★★★(USA 2015) Koodaaja (Domhnall Gleeson) testaa robottia (Alicia Vikander). Alex Garlandin esikoisenaan ohjaaman scifielokuvan loppuratkaisu vetää maton katsojan jalkojen alta. (K12) TV5 klo 21.00★★(USA 1986) Tom Hanks hassutteli läpi 1980-luvun komedioissa, joita ei viitsisi muistella. Steven Spielbergin tuottamassa hupailussa pariskunta ostaa talonrähjän. TV2 klo 21.00★★(USA 1997) Pariskunta (Salma Hayek ja Russell Crowe) ei osaa päättää, ollako vai eikö olla. Romanttinen komedia koettelee katsojan kärsivällisyyttä. Ava klo 21.00★★(USA 2007) Parantumatonta syöpää sairastavat potilastoverit (Jack Nicholson ja Morgan Freeman) käyvät läpi listaa asioista, jotka pitäisi vielä ehtiä tehdä ennen kuolemaa. Rob Reinerin draama yrittää väkisin lypsää katsojasta tunteita, muttei onnistu. Teema klo 21.25★★(Suomi 1999) Kaverukset (Samuli Edelmann ja Juha Veijonen) piinaavat Kauhavaa kuin häjyt konsanaan. Kaikki, mikä Aleksi Mäkelän toimintaelokuvassa oli tuoretta sen ilmestyessä, on nyt jo puhki kulutettu. (K16) Nelonen klo 22.30(Ruotsi 2015) Syyttäjä Rebecka Martinsson (Ida Engvoll) tutkii naisen murhaa, joka avaa uudestaan kahden muun kuolemantapauksen tutkinnat. Åsa Larssonin dekkareihin perustuva neliosainen elokuvasarja päättyy. Sivuosassa jatkaa Ville Virtanen. (K12) MTV3 klo 23.00★★(USA 2008) Tv-toimittaja seuraa palokuntaa keikalle, jolla odottaa zombielauma. Kukaan tuskin kaipasi espanjalaisten Jaume Balaguerón ja Luiso Berdejon vuonna 2007 ilmestyneen Rec-kauhuelokuvan uusintafilmatisointia, mutta sepäs tehtiin siltikin. (K18) Kutonen klo 23.00★★★(Britannia 2011) Brittitutkija (Ewan McGregor) yrittää auttaa sheikkiä istuttamaan Jemeniin urheilukalastuslohikannan. Lasse Hallströmin tulkinta Paul Tordayn vuonna 2007 ilmestyneestä samannimisestä mainiosta romaanista on hyvän mielen komedia. (K7) Fox klo 23.05