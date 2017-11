Päivän lehti 11.11.2017

Urheilutuloksia, lauantain tv-urheilun vinkit ja rahapelejä

, Brasilia:Formula ykkösten MM-sarjan kauden 19/20 kilpailu, Brasilian gp:1. harjoitukset: 1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.09,202, 2) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes jäljessä 0,127 sekuntia, 3) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –0,542, 4) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –0,548, 5) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –0,626, 6) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari –0,782, 7) Felipe Massa Brasilia, Williams –0,900, 8) Stoffel Vandoorne Belgia, McLaren –1,200, 9) Esteban Ocon Ranska, Force India –1,252, 10) Fernando Alonso Espanja, McLaren –1,274.11) Lance Stroll Kanada, Williams –1,430, 12) George Russell Britannia, Force India –1,845, 13) Romain Grosjean Ranska, Haas –1,986, 14) Kevin Magnussen Tanska, Haas –2,261, 15) Carlos Sainz Espanja, Renault –2,265, 16) Nico Hülkenberg Saksa, Renault –2,406, 17) Charles Leclerc Monaco, Sauber –2,600, 18) Marcus Ericsson Ruotsi, Sauber –2,696, 19) Pierre Gasly Ranska, Toro Rosso –4,832. Brendon Hartley Uusi-Seelanti, Toro Rosso ei aikaa.2. harjoitukset: 1) Hamilton 1.09,515, 2) Bottas –0,048, 3) Ricciardo –0,228, 4) Vettel –0,360, 5) Verstappen –0,371, 6) Räikkönen –0,602, 7) Ocon –0,791, 8) Massa –0,858, 9) Hülkenberg –0,881, 10) Alonso –1,140,11) Sainz –1,170, 12) Perez –1,180, 13) Vandoorne –1,387, 14) Stroll –1,549, 15) Grosjean –1,785, 16) Gasly –1,907, 17) Hartley –2,306, 18) Pascal Wehrlein Saksa, Sauber –2,342, 19) Ericsson –2,474, 20) Antonio Giovinazzi Italia, Haas –2,902.Aika-ajo ajetaan lauantaina ja kisa sunnuntaina., Intia:Naisten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 375000 euroa:Tilanne 18/54 reiän jälkeen, par 72:67 lyöntiä (5 alle parin): Marianne Skarpnord Norja,68 (–4): Liz Young Englanti, Camille Chevalier Ranska,... 71 (–1): mm. Krista Bakker Suomi, Minea Blomqvist-Kakko Suomi (jaettu 20. sija),... 74 (+2): mm. Noora Tamminen Suomi (jaettu 54. sija),75 (+3): mm. Ursula Wikström Suomi (jaettu 69. sija).Oloksen Tykkikisat:Sprintti (p):Miehet: 1) Ristomatti Hakola Suomi 2.56,85, 2) Aleksander Bolshunov jäljessä 0,28 sekuntia, 3) Andrei Parfenov Venäjä –1,83, 4) Juuso Haarala Suomi –7,84, 5) Aleksei Poltoranin Kazakstan –9,82. Martti Jylhä keskeytti.Naiset: 1) Anna Svendsen Norja 3.28,28, 2) Natalia Nepriajeva Venäjä –0,41, 3) Justyna Kowalczyk Puola –1,42, 4) Lovise Heimdal Norja –3,47, 5) Leena Nurmi Suomi –3,92, 6) Silje Theodorsen Norja –7,15.Miesten Euroopan MM-jatkokarsinnat:Pohjois–Irlanti–Sveitsi 0–1 (0–0)Kroatia–Kreikka 4–1 (3–1)Alle 21-vuotiaiden EM-karsinta, lohko 3: Georgia–Suomi 2–2 (0–1)Suomen maalit: 9. Benjamin Källman 0–1, 83. Källman 1–2.Kv. turnaus:Tšekki–Sveitsi 3–2 (2–0, 1–1, 0–1)1. erä: 2.02 Milan Gulas (Jakub Krejcik–Dominik Kubalik) 1–0 yv, 19.46 Lukas Radil (Jakub Klebis–Jakub Nakladal) 2–0 yv.2. erä: 22.50 Gaetan Haas (Vincent Praplan–Denis Hollenstein) 2–1, 32.52 Kubalik (Gulas) 3–1 yv2.3. erä: Andreas Ambühl (Felicien Du Bois–Romain Loeffel) 3–2.Maalivahtien torjunnat: Gilles Senn Sveitsi 7+12+7=26, Marek Mazanec Tshekki 11+6+6=23.Yleisöä: 1320.Kanada–Ruotsi 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)2. erä: 36.02 Pär Lindholm (Patrik Hersley–Rasmus Dahlin) 0–1 yv.3. erä: 51.53 Lindholm (Oscar Möller–Joakim Lindström) 0–2 yv.Maalivahtien torjunnat: Ben Scrivens Kanada 8+9+2=19, Magnus Hellberg Ruotsi 9+8+18=35Yleisöä: 2132Alle 18-v. kv. turnaus:USA–Ruotsi 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)Sveitsi–Tšekki 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)New Jersey–Edmonton ja. 2–3, Philadelphia–Chicago 3–1, Montreal–Minnesota 0–3, M: Mikael Granlund 0+1. St. Louis–Arizona vl. 3–2 . A: Antti Raanta 36/38 torjuntaa. Calgary–Detroit 6–3, Anaheim–Vancouver 4–1. A: Sami Vatanen 0+1. Los Angeles–Tampa Bay 2–5.KTP-Basket–Salon Vilpas 72–98 (19–23, 17–15, 16–34, 20–26)Pyrintö Tre–Kouvot 88–79 (30–17, 18–18, 21–22, 19–22)Oilers–Steelers 8–7 (5–1, 1–4, 2–2)EräViikingit–SPV 12–3 (6–1, 3–1, 3–1)Classic–Koovee 5–4 (3–1, 1–2, 1–1)1. lähtö, lv 2100 m Veljekset Wahlsten Kokelasmeeting: 1) Chloe Hoo/Taneli Säde 16,3a (20,54), 2) Viva La Vida 16,5a (3,04).3) Miss Sally 17,4a (17,86).4) Piece Of My Heart 17,6a (18,68).poissa: 4. Toto (9-2-6): 20,54 5,03-1,92-6,64 37,37.2. lähtö, lv 2100 m Nakkila-Kiukainen haasteajo: 1) Hotheaded/Mia Lamminen 19,0a (7,39), 2) Blue Chocolate 19,0a (6,4).3) De Lorean 19,4a (68,64).4) Cherokee King 19,5a (22,88).poissa: 1. Toto (2-4-9): 7,39 3,37-2,64-23,96 15,95.3. lähtö, sh 2100 m: 1) Amoriini/Ari Moilanen 30,7 (11,96), 2) Jussin Sointu 31,7 (6,7).3) Nooran Leidi 32,6 (19,94).4) Ypäjä Keva 32,6 x (2,36). Toto (9-8-1): 11,96 2,83-2,06-3,39 17,49.4. lähtö, Toto4-1, lv 2100 m: 1) Say It/Jouni Nummi 15,9a (1,94), 2) Benito Kievitshof 16,4a (6,97).3) Prince As 16,5a (9,72).4) Kickflip 16,5a (21,58).poissa: 3. Toto (1-2-7): 1,94 1,36-1,36-2,11 3,85. Toto4 voitto-osuus: 3,10.5. lähtö, Toto4-2, lv 2100 m: 1) Ex Gracy/Jere Kiveinen 16,6 (22,76), 2) El Pat 15,9 (49,32).3) Selene Lune 16,7 x (4,16).4) Neuland 16,8 (24,66). Toto (2-11-3): 22,76 6,96-12,93-2,32 2269,92. Toto4 voitto-osuus: 109,30.6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, sh 2100 m: 1) Suomipoika/Harri Koivunen 28,4 (5,8), 2) Kiirilla 30,2 (7,18).3) Voitto-Aatos 31,3 (9,66).4) Santamaan Eerik 31,4 x (5,62).poissa: 3. Toto (13-6-1): 5,80 1,61-2,11-2,16 18,54. Toto4 voitto-osuus: 201,50.7. lähtö, Toto4-4 DUO-2, lv 1600 m: 1) Black Ice Boost/Joni-Petteri Irri 14,6a (6,62), 2) Meadow Maestro 14,9a (36,02).3) Tyson Flea 15,1a (36,02).4) Changeman 15,4a (2,13).poissa: 9. Toto (11-12-10): 6,62 2,82-4,04-3,80 35,95. Toto4 voitto-osuus: 642,50. Päivän Duo: 13-11, kerroin: 26,00.8. lähtö, lv 2100 m: 1) Star Cat/Jere Kiveinen 20,0 (2,58), 2) Blue Pine Tenor 19,5 (122,57).3) Stoneisle Noelle 19,6 (6,8).4) Barley's Tim 20,0 (26,0).poissa: 13. Toto (6-10-8): 2,58 1,36-6,81-1,66 116,42.9. lähtö, TROIKKA-1, sh 2100 m: 1) Bietro/Olli Koivunen 32,3 (4,05), 2) Rojaali 34,4 x (3,34).3) Väiste 33,8 (52,0).4) Isosalon Kiri 33,2 x (21,18). Toto (6-4-8): 4,05 2,10-2,33-6,13 8,39. Troikka: 628,63.10. lähtö, lv 2100 m: 1) Champagne Bath/Olli Koivunen 19,2 (8,08), 2) Leemark's Elysee 19,5 (16,0).3) Ghiotti 19,7 (6,71).4) Knockout Ses 19,5 (5,94).poissa: 8. Toto (6-1-9): 8,08 2,32-2,75-3,72 44,75.Toto4 pelivaihto 31633,20 e, voitto-osuus 642,50 ePelivaihto 99005,70 e,11.00 ja 14.00 Alppihiihdon mc: Pujottelu N, Levi14.55 ja 16.35 Pikaluistelun mc15.20 Euro Hockey Tour: Sveitsi-Venäjä17.30 Euro Hockey Tour: Suomi-Ruotsi03.00 NBA: Houston-Memphis17.55 Ravit: Toto76, Vermo15.00 F1: Vapaat harj., Brasilia18.00 F1: Aika-ajot, Brasilia16.00 Ravit: Toto76, Vermo20.00 Tennis: Next Gen ATP Finals13.35, 15.10 ja 16.05 Moto3, -GP ja -2:20.00 PGA Tour: OHL Classic23.00 PGA Tour Champions: Charles Schwab Cup Champ.16.45 Ratsastus: Global Champions21.45 Rugby: Ranska-Uusi-Seelanti09.45 ja 12.30 Taitoluistelun GP: Osaka20.00 Lumilautailun mc: Big Air15.00 Jalkapallo: Venäjä-Argentiina23.00 Brasilian liiga: Corinthians-Avaí20.45 Snooker: Champion of Champ.02.05 NHL: Philadelphia-Minnesota20.05 NHL: NY Rangers-Edmonton02.05 NHL: Detroit-Columbus05.05 NHL: San Jose-Vancouver20.05 NHL: Ottawa-Colorado05.05 NHL: Arizona-Winnipeg02.05 NHL: Carolina-Chicago02.05 NHL: Boston-Toronto10.00 European Tour06.00 Asian Tour: Manila MastersKeno 45/17Perjantai 10. 11. Päiväarvonta: 11, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 34, 35, 41, 42, 44, 48, 49, 53, 59, 63, 64, 65, 69. Kunkkun. 15.Ilta-arvonta: 6, 8, 17, 20, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 39, 40, 43, 48, 50, 55, 63, 64, 68, 70. Kunkkunumero: 64