Miksi kylppärissä on liian pieni allas ja keittiössä taas liian vähän altaita? Onko aamiaiskaappi hitti vai huti?

Päivän lehti 11.11.2018

Miksi kylppärissä on liian pieni allas ja keittiössä taas liian vähän altaita? Onko aamiaiskaappi hitti vai hu

Miksi aamiainen on saanut keittiöön oman kaappinsa mutta illallinen ei? Miksi keittiössä on nykyisin vain yksi tiskiallas mutta kylpyhuoneeseen asennetaan kaksi suihkua vierekkäin? Aiemmin syksyllä vastasimme HS:n lukijoiden sisustusvillityksiä koskeviin kysymyksiin: esimerkiksi miksi on muotia lait