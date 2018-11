Sata vuotta sitten kurittamista saatettiin pitää osoituksena isänrakkaudesta –ihanne on muuttunut enemmän kuin käytännön isyys

Päivän lehti 11.11.2018

Sata vuotta sitten kurittamista saatettiin pitää osoituksena isänrakkaudesta –ihanne on muuttunut enemmän kuin

Isyys on muuttunut selvästi muutamassa vuosikymmenessä, isyystutkija Petteri Eerola sanoo. Hyvän isän ihanne on nyt hoivaava, läheinen ja lapsen elämässä läsnä oleva. Tällaisia isiä on yhä enemmän, ja se näkyy niin arjessa kuin tilastoissa. Etenkin ihanne isyydestä on muuttunut.