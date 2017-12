Päivän lehti 11.12.2017

”99-prosenttisesti valmista”, kuului vakiovastaus, kun HS vieraili Etelä-Korean tulevilla olympiapaikoilla

Pyeongchang, Etelä-Korea

Pyeongchangin

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kilkettä

Hiihtomaasto

Kisapaikat

Olympiakisojen

Muutaman

Avajaisia

talviolympialaisten suorituspaikat ovat olleet liki valmiit jo pitkään, mutta nyt myös kisa-alueen pikkukaupungeissa yleisilmettä on kohennettu merkittävästi.Helsingin Sanomat vieraili maaliskuussa aivan lumilajien kisapaikkojen vieressä sijaitsevassa Hoenggyen kaupungissa sekä noin 20 kilometrin päässä Jinbussa, jonka juna-asemalle Etelä-Korean pääkaupungista Soulista tulevat lumilajien kisavieraat saapuvat.vielä maaliskuussa molempien pikkukaupunkien yleisilme oli nuhjuinen, yhdeksän kuukautta myöhemmin niissä näyttää aivan toiselta.Esimerkiksi Jinbussa keskuskadun jalkakäytävän kiveystä uusittiin kiivaasti. Molempien kaupunkien keskustojen talojen seiniä on maalattu, teitä päällystetty ja esimerkiksi linja-autoasemat ovat kokeneet täydellisen kasvojenkohotuksen.Samoin piirikunnan alueella valtateitä on levennetty monessa kohtaa, ja myös kokonaan uusia teitä on rakennettu.ja kalketta kuului vielä monesta paikasta, kun Alpensian hiihtokeskuksessa viimeisteltiin kisapaikkoja helmikuun olympialaisia varten. Kaikki on kuitenkin ollut käytännössä valmista jo pitkään.Pyeongchangin olympialaisten järjestely­komitea järjesti kahdelle kansainväliselle medialle kiertoajelun hiihtolajien kisapaikoilla.Kun mistä tahansa kisapaikasta kysyi valmius­astetta, vastaus oli aina sama: 99-prosenttisesti valmis. Tämä koski niin lumilajeja Pyeong­changin vuorialueella kuin myös jäälajeja noin 20 kilometrin päässä sijaitsevassa Gangneungin rannikkokaupungissa.Esimerkiksi maastohiihdon sta­dionilta puuttuivat istumakatsomosta itse istuimet. Ja vastapäistä väliaikaista seisomakatsomoa pystytettiin paraikaa.Mutta kaikesta on näkynyt jo pitkään, että eteläkorealaiset ovat päättäneet hoitaa järjestelyt vähintään arvosanalla loistava.sijaitsee osittain paikallisen golfkentän alueella. ­Alpensia 700 -kentällä viimeinen pallo lähti ilmaan lokakuun 15. päivänä.Sen jälkeen olympiakisojen järjestäjät ottivat paikan haltuunsa ja alkoivat muun muassa pystyttää keinovalaistusta laduille.Samalla Alpensian alueella kisataan myös ampumahiihdossa, mäkihypyssä, yhdistetyssä, kelkkailussa, osissa alppilajeja sekä lumilautailun big airissa, joten kaikkiaan seitsemän lajia sijaitsee hyvin lähellä toisistaan.ovat loistokunnossa, entä urheilijoiden majoitus?Alun perin HS:n pyyntöä käydä asunnoilla ei hyväksytty. Niin kuin Koreassa usein tapahtuu, asiat kuitenkin lutviutuivat mutkattomasti, kun päästiin itse paikalle.Lumilajien kisakylä sijaitsee Alpensian kisapaikkojen vieressä. Sieltä löytyi nippu valmiin näköisiä kerrostaloja, joihin majoittuvat lumilajien urheilijat. Jäälajien edustajat asuvat Gangneungin olympia­kylässä.Alpensian kisakylän asunnoissa on joko kaksi tai kolme makuuhuonetta. Osa makuuhuoneista on yhdelle, osa kahdelle hengelle.Keittiön kaikki pinnat olivat esittelykohteessa suojattu, ja ne pysyvät suojattuina kisojen aikana.Asunnot on jo kaikki myyty, eikä urheilijoiden haluta millään lailla tärvelevän uusien asuntojen keit­tiöitä.Alpensian asunnot menivät lähinnä pääkaupunkiseudun ihmisten loma-asunnoiksi, kauppahinta oli noin 300 000 euroa. Sen sijaan Gangneungin kisakylä menee vakituiseen asumiseen. Myös ne asunnot on kaikki myyty.järjestäjien tuttu päänsärky on monien kalliiden suorituspaikkojen käyttö kisojen jälkeen.Pyeongchangissa on pyritty parhaan mukaan järjestämään suorituspaikoille jatkokäyttöä. Mutta isoja kysymysmerkkejä leijuu monen suorituspaikan kohdalla.Gangneungin jäähallille oli kaavailtu jääkiekon ammattilaisjoukkuetta, mutta ainakaan tällä haavaa järjestäjillä ei ollut asiasta mitään uutta kerrottavaa.Etelä-Koreassa on vain kolme ammattilaisjoukkuetta, ja ne kaikki sijaitsevat Soulin lähellä.muunkin suorituspaikan kohdalla on epävarmaa, millaista käyttöä niille löytyy olympialaisten jälkeen.Näitä ovat ainakin Jeongseonin laskettelurinne, taitoluistelun ja kaukalopikaluistelun yhteisstadion sekä pikaluistelustadion.Sen sijaan kelkkailustadion on tarkoitus ottaa Etelä-Korean maajoukkueen harjoituskeskukseksi. Laji on maassa vielä hyvin nuori, mutta korealaiset ovat jo varteenotettavia tekijöitä kansainvälisissä kisoissa.ja päättäjäisiä varten rakennettu stadion puretaan osittain kisojen jälkeen.Koko 35 000 katsojan putki­katsomo häviää, ja samoin paikalla olevasta seitsemänkerroksisesta kiinteästä rakennuksesta lähtee neljä ylintä kerrosta.Jäljelle jäävää osaa voidaan jatkossa käyttää erilaisten tapahtumien pitopaikkana.Sitä aluetta jäävät olympia­renkaat koristamaan muistona 23. talviolympialaisista.