Päivän lehti 11.12.2017

Sote-pakka alkaa hajota hallituksen käsissä

Ilkka

Keskisuomalaisen

arvioi, että sote-pakka alkaa hajota ja sen estäminen on hallitukselle yhä vaikeampaa.”Valtiovarainministeri Petteri Orpo on joutunut vakuuttelemaan hallituksen toimintakykyä sote-tiimellyksessä. (Ykkös­aamu 9.12.)””Kunnat eri puolilla Suomea ovat jo tehneet omat arvionsa. Meri-Lapin ­kunnat kävelivät suoraan hallituksen yli ulkoistamalla palvelunsa Mehiläiselle ja uusia aikeita on virinnyt muuallakin, myös pohjalaismaakunnissa. Hallitus yrittää tiukentaa kiireellä pykäliä ja ­kunnat etsivät kiireellä porsaanreikiä, koska eivät enää usko soten lupaukseen: kaikille tasavertaisiin palveluihin. Vain politikoinnin unohtaminen voi vielä ­pelastaa soten.”mukaan Venäjällä presidentinvaalit eivät tarjoa yllätyksiä.”Krimin anastuksen jälkeen poliittinen ilmapiiri Venäjällä on kääntynyt konservatiiviseen ja patrioottiseen suuntaan. (Vladimir) Putinin kansansuosio liikkuu yli 80 prosentissa.””Onnitteluviestissään satavuotiaalle Suomelle Putin kiitteli ’hyvien naapurien onnistunutta yhteistyötä’ ja uskoi hyvien suhteiden paranevan tulevaisuudessa entisestään. Suomelle Venäjän naapurina on tärkeää, että suhteet Venäjään ovat asialliset.”