Töölönlahdelle suunnitellaan taas puistoa – nyt makasiininrauniotkin puretaan

Töölönlahdelle on jälleen tehty uusi puistosuunnitelma. Lähes 10 vuotta sitten valmistunut 66 miljoonan euron puistosuunnitelma vesialtaineen oli niin kallis, että poliitikot torppasivat sen toteutuksen.Puistoalueen pohjoisosaan Töölönlahden rantaan on jo toteutettu vajaan kuuden miljoonan euron halpaversio. Nyt on vuorossa eteläpää, joka on valtaosin rakennustyömaana. Oodi-kirjaston valmistuessa ensi vuoden lopulla, puistokin voidaan viimeistellä.lautakunta saa tiistaina eteensä suunnitelman, missä merkittävin muutos nykytilaan on vanhan makasiiniraunion purkaminen.Vanha VR:n tavaramakasiini tuhoutui lähes täydellisesti tulipalossa vuonna 2006. Pystyyn jääneen tiilimuurin säilyttäminen ole kaupungin näkökulmasta ole teknisesti mahdollista tai edes turvallista.Kiinteistöviraston mukaan tiilet eivät ole säänkestäviä, ja lisäksi niissä on runsaita määriä myrkyllistä kivihiilipikeä.puistosuunnitelmassa on hahmoteltu makasiinipaviljonkia, josta voitaisiin järjestää erillinen suunnittelukilpailu. Puretun makasiinijäänteen paikalle on ideoitu tiilitasannetta.Puistosuunnitelmassa Kansalaistorin tasaisen harmaa asvalttiaukio muuttuu elävämmäksi, kun se päällystetään luonnonkivilaatoilla. Kirjaston viereen on luvassa lasten leikkipaikka.Runsaan kahden hehtaarin puiston kunnostus maksaa 7,7 miljoonaa euroa. Se on määrä tehdä ensi vuonna.