HS-analyysi: Paljastuneiden haastattelujen mukaan tietoja Yhdysvaltojen sodasta Afganistanissa on vääristelty voimakkaasti

Päivän lehti 11.12.2019

HS-analyysi: Paljastuneiden haastattelujen mukaan tietoja Yhdysvaltojen sodasta Afganistanissa on vääristelty

Se ei ole yllätys, kun kerrotaan, että Yhdysvaltain sota Afganistanissa ei ole mennyt niin kuin toivottiin. Kyseessä on Yhdysvaltain historian pisimmäksi venynyt sota. Se on vaatinut 2 300 amerikkalaissotilaan hengen, minkä lisäksi on kuollut noin 150 000 afganistanilaista. Eikä sodalle näy loppua.