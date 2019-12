Päivän lehti 11.12.2019

”Yes we can!”

”Tämä on ilta, jonka voi kokea vain kerran elämässä”, hehkutti Mechelene Head. ”Tämä on uskomatonta. Tämä on historiaa”, sanoi takana seissyt Robin Blitz. Sitten Head ja Blitz, musta ja valkoinen amerikkalainen, aiemmin toisilleen tuntemattomat ihmiset, halasivat toisiaan.