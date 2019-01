Päivän lehti 12.1.2019

Viime vuoden vaikuttajat

Vuoden vaihteesta on kulunut jo sen verran aikaa, että ihmisillä on ollut aikaa eritellä suhtautumistaan ”hulluksi vuodeksi” kutsuttuun 1968:aan. Me elämme parhaillaan kiihkeän kehityksen ja yhteiskunnallisten mullistusten kautta.