Citroën Berlingo on koko perheen tilava matkustajakone, mutta penkit voisi suunnitella uusiksi

Tämä auto on kuin Gerard Depardieu. Sillä on ruma nokka ja se on aika hidas, mutta se omaa piileviä kykyjä”. Näin kuvasi Citroën Berlingoa suositun Top Gear -ohjelman piikikäs juontaja Jeremy Clarkson sarjan aivan ensimmäisessä jaksossa vuonna 2002.